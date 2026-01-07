Parigi, 'sentito Rubio, ha escluso l'opzione militare sulla Groenlandia'

PARIGI, 07 GEN - Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha detto oggi ai microfoni della radio France Inter di aver avuto una conversazione con il segretario di stato americano, Marco Rubio, nella quale il suo interlocutore gli ha assicurato che Washington esclude l'opzione militare nelle sue mire sulla Groenlandia. Rubio "ha escluso che si possa immaginare che avvenga in Groenlandia ciò che è avvenuto in Venezuela", ha dichiarato Barrot.