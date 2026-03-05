Parigi precisa, 'aerei Usa in basi francesi ma solo sul territorio nazionale'

PARIGI, 05 MAR - Non sono le basi militari francesi in Medio Oriente ad essere state concesse per l'utilizzo da parte di aerei americani, ma la sola base di Istres, nel territorio nazionale. La precisazione è dello stato maggiore francese. Non sono aerei da combattimento ma aerei di appoggio quelli che, secondo quanto confermato a Bfmtv, sono accettati ad Istres nel quadro di "una procedura di routine della Nato". Lo stato maggiore precisa che "tenuto conto del contesto, la Francia ha preteso che gli aerei interessati non partecipino in alcun modo alle operazioni condotte dagli Usa in Iran, ma siano utilizzati strettamente per l'appoggio alla difesa dei nostri partner nella regione".