Parigi, nessun piano francese per la pace in Libano

PARIGI, 14 MAR - La diplomazia francese ha dichiarato che non esiste "alcun piano francese" per tentare di porre fine alla guerra in Libano tra Israele e il movimento filo-iraniano Hezbollah. "La Francia ha sostenuto l'apertura delle autorità libanesi a colloqui diretti con Israele e si è offerta di facilitarli. Sarà compito delle parti, e solo delle parti, definire l'agenda di questi colloqui", ha affermato il Ministero degli Esteri francese in una dichiarazione inviata all'Afp. Il sito Axios aveva precedentemente affermato che Parigi aveva elaborato una proposta di pace che includeva il riconoscimento dello Stato di Israele da parte del Libano.