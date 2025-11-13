Parigi, 'la minaccia terrorista in Francia ancora molto elevata'

PARIGI, 13 NOV - "La minaccia terrorista è ancora molto elevata'': lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez, parlando a BFMTV nel decennale degli attentati jihadisti che causarono oltre 130 morti e centinaia di feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi. Nunez ha precisato che ''sei attentati sono stati sventati'' quest'anno in Francia.