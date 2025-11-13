Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Parigi, 'la minaccia terrorista in Francia ancora molto elevata'

AA

PARIGI, 13 NOV - "La minaccia terrorista è ancora molto elevata'': lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez, parlando a BFMTV nel decennale degli attentati jihadisti che causarono oltre 130 morti e centinaia di feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi. Nunez ha precisato che ''sei attentati sono stati sventati'' quest'anno in Francia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario