Parigi, la cattura di Maduro viola il diritto internazionale

PARIGI, 03 GEN - "Nessuna soluzione politica durevole può essere imposta dall'esterno". Lo afferma il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot commentando i raid americani in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro. "L'operazione militare che ha portato alla sua cattura viola il principio di non uso della forza, che è alla base del diritto internazionale", ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter: "La Francia ribadisce che nessuna soluzione politica duratura può essere imposta dall'esterno e che solo i popoli sovrani decidono del loro futuro".