Parigi, fuori questione revoca sanzioni a Iran finchè Hormuz resta chiuso

PARIGI, 07 MAG - Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha escluso la possibilità di revocare "qualsiasi" sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato. "L'Iran, o almeno il regime iraniano, chiede agli Stati Uniti, in particolare, di concedere un allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul suo programma nucleare, che deve essere ridimensionato. Ma è fuori discussione che vengano revocate sanzioni finché uno stretto come quello di Hormuz rimarrà bloccato", ha dichiarato Barrot all'emittente radiofonica francese Rtl. Barrot ha sottolineato di aver "firmato io stesso importanti sanzioni contro l'Iran", ribadendo che ritirarle ora è "fuori discussione". "A breve termine - ha aggiunto il ministro - è indispensabile che lo stretto di Hormuz possa riaprire. Si tratta di un bene comune dell'umanità, non può rimanere bloccato, essere oggetto di pedaggio o di ricatto"