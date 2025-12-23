Giornale di Brescia
Parigi, 'ferma condanna alle sanzioni Usa contro Breton'

PARIGI, 23 DIC - La Francia ha denunciato "nei termini più forti possibili" le sanzioni contro cinque importanti personalità europee impegnate in una rigorosa regolamentazione del settore tecnologico e nella lotta alla disinformazione online, tra cui l'ex commissario europeo, il francese Thierry Breton. "La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalità europee", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.

