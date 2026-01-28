Parigi, favorevoli a inserire pasdaran iraniani tra organizzazioni terroristiche

(ANSA-AFP) - PARIGI, 28 GEN - La Francia "sostiene l'inclusione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea", ha annunciato l'Eliseo. Il braccio ideologico della Repubblica Islamica dell'Iran è accusato dalle organizzazioni per i diritti umani di aver orchestrato la repressione mortale del vasto movimento di protesta che sta scuotendo il Paese. L'Italia proporrà domani che i pasdaran vengano aggiunti a questa lista insieme ad altri Stati membri dell'Ue. (ANSA-AFP).