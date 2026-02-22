Parigi convoca l'ambasciatore Usa per le parole su Quentin

PARIGI, 22 FEB - L'ambasciatore americano a Parigi, Charles Kushner, sarà convocato al ministero degli Esteri francese a causa delle affermazioni dell'amministrazione Trump sulla morte del militante di estrema destra Quentin Deranque. "Noi - afferma il ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot - respingiamo qualsiasi strumentalizzazione di questo dramma a fini politici". La Francia, aggiunge, "per quanto riguarda la violenza, non ha lezioni da prendere, in particolare dall'internazionale reazionaria". L'amministrazione Trump aveva denunciato la violenza politica di estrema sinistra dopo la morte di Quentin, lanciando un appello a portare i responsabili davanti alla giustizia.