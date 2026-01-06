Parigi apre un'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana

CRANS-MONTANA, 06 GEN - A seguito dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, con 40 morti e 116 feriti, "la procura di Parigi ha avviato un'inchiesta 'specchio' (parallela) per accompagnare le famiglie francesi nelle indagini condotte dalle autorità svizzere". Così la procuratrice della Repubblica di Parigi Laure Beccuau. "Le autorità svizzere - precisa - restano competenti per indagare sullo svolgimento dei fatti e ricercare eventuali responsabilità". L'obiettivo è di "consentire alle vittime francesi e alle loro famiglie di beneficiare di un interlocutore comune in Francia e di facilitare se necessario i loro scambi con le autorità svizzere".