Parigi, 'al lavoro con partner su piano se Usa intervengono in Groenlandia'

PARIGI, 07 GEN - La Francia sta lavorando con i suoi partner a un piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di impossessarsi della Groenlandia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, secondo cui gli europei si preparano a "rispondere" a qualsiasi forma di intimidazione Usa. "Quale che sia la forma delle intimidazioni e qualsiasi la loro provenienza, abbiamo avviato un lavoro al Quai d'Orsay per prepararci a rispondere, a non a rispondere da soli", ha detto Barrot.

Argomenti
PARIGI

