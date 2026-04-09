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Italia e Estero

Parigi, 'accordo Ue-Israele potrebbe essere ridiscusso'

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PARIGI, 09 APR - L'accordo di associazione fra l'Unione europea e Israele potrebbe essere "ridiscusso" alla luce della "gravità di quanto successo ieri (in Libano, ndr) e vista la situazione in Cisgiordania": lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, definendo "sproporzionati" i bombardamenti da parte di Israele contro il Libano.

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