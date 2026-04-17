Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Parapendista recuperata a quasi 3.000 metri sulla Marmoalda

AA

TRENTO, 17 APR - Una pilota di parapendio trentina di 26 anni è stata recuperata sulla parete sud del Piccolo Vernel, in Marmolada, ad una quota di 2.900 metri. La giovane era decollata con un compagno dall'Alpe Cermis con l'obiettivo di fare top landing in Marmolada - ovvero atterrarvi sulla cima - quando, dopo aver perso troppa quota, è stata costretta ad attivare il paracadute d'emergenza, la cui vela si è incastrata sulle rocce della parete trattenendo la caduta. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 - precisa il Soccorso alpino del Trentino - è arrivata intorno alle 14.30 da parte della parapendista stessa, fortunatamente illesa. Sul posto l'elicottero, mentre tre operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono messi a disposizione in piazzola. L'elicottero ha fatto dunque base a Canazei, dove ha sbarcato l'equipe sanitaria - essendo la giovane pilota illesa - e imbarcato un soccorritore. Successivamente, sorvolando l'area, è stato individuato un punto di sbarco adatto sulla cima di un pilastro, per evitare di investire vela e pilota con un flusso d'aria che avrebbe potuto causarne la caduta. Il tecnico di elisoccorso si è dunque calato per una cinquantina di metri verso la donna, mettendo lei e il parapendio in sicurezza. Una volta stabilizzata la situazione, prima il tecnico di elisoccorso con la parapendista e, in un secondo momento, il soccorritore della Stazione Alta Val di Fassa che si trovava ancora sulla cima del pilastro dopo aver coadiuvato nelle operazioni di calata, sono stati issati a bordo del velivolo con il verricello e portati a valle.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRENTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario