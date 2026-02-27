Giornale di Brescia
Paramount annuncia l'acquisto di Warner Bros

WASHINGTON, 27 FEB - Paramount ha annunciato l'acquisto di Warner Bros in una nota dopo che il passo indietro di Netflix. Il colosso della tv in streaming ha infatti gettato la spugna di fronte all'offerta rivista al rialzo di Paramount. Le nozze fra Paramount e Warner sono state sancite da un accordo da 31 dollari per azione su tutta la società, inclusa Cnn. La mega fusione tra Paramount e Warner vale 110 miliardi di dollari. "Il nostro tentativo di acquistare Warner Bros. Discovery è stato guidato da un obiettivo chiaro: onorare l'eredità di due aziende iconiche, accelerando al contempo la nostra visione di un'azienda di media e intrattenimento di nuova generazione", ha dichiarato David Ellison, presidente e ceo di Paramount. L'entità risultante dalla fusione includerà Cnn, Hbo e Nickelodeon, oltre ad alcuni dei franchise di maggior valore di Hollywood, tra cui Harry Potter, Il Trono di Spade, Mission Impossible e SpongeBob SquarePants.

