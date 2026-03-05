'Paragon, stessa data infezione dei 3 cellulari per guasto Graphite'

ROMA, 05 MAR - "Come già emerso dalla relazione del Copasir il 5 giugno scorso e confermato, in data odierna, dalle procure di Roma e Napoli, il software Graphite con provvedimenti autorizzati nelle forme di legge è stato utilizzato nei confronti di Giuseppe Caccia e Luca Casarini. L'inoculazione nei confronti dei due attivisti appare realizzata dall'Aisi in data 14 dicembre 2024, mentre nessun giornalista è risultato oggetto di inoculazione con Graphite". Lo si apprende da fonti dell'intelligence contattate dall'ANSA, che spiegano come "la coincidenza della data di infezione dei device di Caccia, Casarini e Cancellato sia attribuibile alla mancata funzionalità per più settimane del sistema Graphite fornito dall'azienda Paragon, la quale ha ripristinato il sistema solo a partire dal 14 dicembre 2024, e per tutti i clienti. La data del 14 dicembre è pertanto esclusivamente quella della ripresa di funzionamento per chiunque avesse in uso Graphite". "Le risultanze investigative chiaramente indicate dalle procure di Roma e Napoli, nel comunicato odierno - aggiungono le fonti - hanno confermato 'l'assenza di elementi che riconducano l'attività di indagine ad Aisi' riguardo alla presunta intrusione verso il giornalista Cancellato".