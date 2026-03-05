Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Paragon, stessa data infezione dei 3 cellulari per guasto Graphite'

AA

ROMA, 05 MAR - "Come già emerso dalla relazione del Copasir il 5 giugno scorso e confermato, in data odierna, dalle procure di Roma e Napoli, il software Graphite con provvedimenti autorizzati nelle forme di legge è stato utilizzato nei confronti di Giuseppe Caccia e Luca Casarini. L'inoculazione nei confronti dei due attivisti appare realizzata dall'Aisi in data 14 dicembre 2024, mentre nessun giornalista è risultato oggetto di inoculazione con Graphite". Lo si apprende da fonti dell'intelligence contattate dall'ANSA, che spiegano come "la coincidenza della data di infezione dei device di Caccia, Casarini e Cancellato sia attribuibile alla mancata funzionalità per più settimane del sistema Graphite fornito dall'azienda Paragon, la quale ha ripristinato il sistema solo a partire dal 14 dicembre 2024, e per tutti i clienti. La data del 14 dicembre è pertanto esclusivamente quella della ripresa di funzionamento per chiunque avesse in uso Graphite". "Le risultanze investigative chiaramente indicate dalle procure di Roma e Napoli, nel comunicato odierno - aggiungono le fonti - hanno confermato 'l'assenza di elementi che riconducano l'attività di indagine ad Aisi' riguardo alla presunta intrusione verso il giornalista Cancellato".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario