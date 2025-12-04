Papà Tatiana, 'sto vivendo il mio Natale anticipamente'

BARI, 04 DIC - "In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia". Lo ha detto Rino Tramacere, il papà di Tatiana, la 27enne ritrovata stasera e di cui si erano perse le tracce il 24 novembre a Nardò. La giovane è stata trovata nella mansarda dell'appartamento del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu. L'avvocato della famiglia, Tommaso Valente, spiega che probabilmente ora "la ragazza sarà portata in ospedale per verificare le condizioni di salute prima di essere riaccompagnata a casa".