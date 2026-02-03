Giornale di Brescia
Papà spintona e prende a pugni maestra elementare a Piacenza

PIACENZA, 03 FEB - Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia oggi il quotidiano Libertà, è avvenuta a Piacenza durante l'orario scolastico. L'uomo - italiano e di giovane età - secondo quanto ricostruito si è presentato all'ingresso della scuola per prelevare la figlioletta prima della fine delle lezioni. Quando la maestra gli ha fatto presente che per poterlo fare doveva compilare un modulo di autorizzazione formale, è diventato aggressivo. Prima ha strattonato la docente e poi l'ha presa a pugni. L'insegnante ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e, dopo essere stata medicata, ha presentato insieme alla dirigente della scuola una denuncia. Indaga la polizia locale di Piacenza.

PIACENZA

