++ Papa, presente oscurato da ingiustizie, diamo speranza ++

CITTÀ DEL VATICANO, 01 NOV - La scuola è chiamata a ridare speranza ad un mondo che sembra averla persa. E' quanto ha detto Papa Leone. "È compito dell'educazione offrire questa 'Luce Gentile' - ha sottolineato il Papa rilanciando le parole di san John Henry Newman - a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura. Per questo vorrei dirvi: disarmiamo le false ragioni della rassegnazione e dell'impotenza, e facciamo circolare nel mondo contemporaneo le grandi ragioni della speranza. Contempliamo e indichiamo costellazioni che trasmettano luce e orientamento in questo presente oscurato da tante ingiustizie e incertezze". "Perciò - ha concluso il Papa - vi incoraggio a fare delle scuole, delle università e di ogni realtà educativa, anche informale e di strada, come le soglie di una civiltà di dialogo e di pace".