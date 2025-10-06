Giornale di Brescia
Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva

Messa per il Corpo della Gendarmeria, celebrata da Papa Leone nella Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, 5 ottobre 2025. ANSA/VATICAN MEDIA + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mass for the Gendarmerie Corps, celebrated by Pope Leo in the Grotto of Lourdes in the Vatican Gardens, 5 October 2025. ANSA/VATICAN MEDIA + HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK
AA

CITTÀ DEL VATICANO, 06 OTT - Motu Proprio di papa Leone sugli investimenti finanziari della Curia Romana. Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti finanziari. "Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede - si legge -, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dello Ior, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati".

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

  3. Ricarica la pagina se necessario