Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Papa Leone, sulla tomba di San Francesco ho pregato per la pace

AA

MONTEFALCO (PERUGIA), 20 NOV - "Sulla tomba di San Francesco ho pregato per la pace": a dirlo è stato Leone XIV lasciando il monastero delle monache agostiniane di Montefalco dove ha celebrato messa e pranzato con le religiose. In mattinata il Pontefice era stato ad Assisi per una preghiera nella cripta che ospita le spoglie del Poverello. "Siamo in Umbria, terra di tanti santi" ha ricordato il Papa. "Questa mattina sono stato ad Assisi - ha ricordato -, adesso a Montefalco per l'incontro con le consorelle, le clarisse, in un clima di sanità. La dimensione spirituale credo sia importante. Bisogna sempre cercare questi momenti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MONTEFALCO (PERUGIA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario