Papa Leone, restiamo fedeli al voto di povertà

CITTÀ DEL VATICANO, 15 SET - Papa Leone raccomanda agli agostiniani "umiltà per non cadere nella vanagloria di chi cerca la scienza per sé stessa" e "il dono della carità divina, se vogliamo vivere al meglio anche la vita comunitaria e l'attività apostolica, mettendo in comune i nostri beni materiali". "Restiamo fedeli alla povertà evangelica e facciamo in modo che diventi criterio per vivere tutto ciò che siamo e che abbiamo - incoraggia pure -, compresi i mezzi e le strutture, al servizio della nostra missione apostolica". Prevost ricorda la Regola agostiniana: "Come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba".

CITTÀ DEL VATICANO

