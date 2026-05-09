Papa copto Tawadros II celebra la Messa in Basilica San Marco a Venezia

VENEZIA, 09 MAG - Per la prima volta Sua Santità Tawadros II, Papa della Chiesa copta ortodossa di Alessandria d'Egitto, ha celebrato stamani l'eucarstia nella Basilica di San Marco, a Venezia, insieme ad alcuni vescovi e presbiteri copti. Un evento dal forte valore spirituale e simbolico - sottolinea una nota del Patriarcato di Venezia - che rafforza il legame tra le due Chiese, unite dalla figura di San Marco Evangelista, patrono di Venezia e fondatore della Chiesa d'Alessandria. Tawadros II in persona, durante l'incontro odierno, ha dichiarato che, pur avendo già visitato San Marco in altre occasioni e avendovi pregato, era la prima volta in assoluto di una divina liturgia solenne da lui presieduta. In passato altri vescovi copti hanno celebrato a San Marco, ma mai il Papa copto. Al termine della celebrazione, Papa Tawadros II ha incontrato il Patriarca Francesco Moraglia nel Palazzo Patriarcale. L'incontro si inserisce nella prospettiva del cammino della Chiesa veneziana verso le celebrazioni per i 1200 anni dalla Traslazione del corpo di San Marco a Venezia.