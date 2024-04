Papa a Venezia, arrivo in elicottero poi in carcere e la Messa

VENEZIA, 27 APR - Inizierà alle 6,30, con la partenza dell'elicottero dal Vaticano, la visita che papa Francesco farà domani mattina a Venezia. Il viaggio - riferisce il Patriarcato di Venezia - durerà circa 90 minuti e alle 8.00 è previsto l'atterraggio nel piazzale interno della Casa di Reclusione femminile all'isola della Giudecca. Qui lo accoglieranno il Patriarca, Francesco Moraglia, il Provveditore regionale del Ministero della Giustizia Maria Milano Franco D'Aragona, la direttrice del carcere Mariagrazia Felicita Bregoli e la comandante della Polizia Penitenziaria Lara Boco. Alle 8.15 è previsto l'incontro del Pontefice con le detenute, nel cortile interno del carcere, dove papa Bergoglio terrà un discorso. E' prevista anche la presenza del personale amministrativo, degli agenti della Polizia Penitenziaria, alcuni anche del carcere maschile di Santa Maria Maggiore, e dei volontari. Al termine il Papa saluterà personalmente le detenute, circa 80, poi raggiungerà la chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite, parte del grande complesso destinato dal XVII secolo ad ospitare le penitenti, trasformato in epoca recente in casa di reclusione. In chiesa, il Papa sarà accolto dal card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e curatore del Padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte di Venezia. Alle ore 9.00 il Santo Padre incontrerà gli artisti e rivolgerà loro un discorso. Alle 9.30 è previsto che il Papa lasci l'isola della Giudecca a bordo di un motoscafo della Guardia di Finanza, che lo trasporterà fino alla Basilica della Madonna della Salute. Sul campo è stato montato un palco da dove si rivolgerà ai giovani, prevalentemente della diocesi di Venezia, ma anche con una delegazione proveniente da tutto il Veneto, alle ore 10.00. Al termine dell'incontro con i giovani, allre ore 10.30 il Pontefice attraverserà il ponte galleggiante tra la Salute e la riva di San Marco, all'altezza dei Giardinetti Reali, accompagnato dagli stessi giovani che prenderanno posto poi in piazza. All'imbocco di San Marco sarà accolto da Luca Zaia, presidente del Veneto, dal prefetto Darco Pellos e dal sindaco Luigi Brugnaro. Poi attraverserà la Piazza, soffermandosi a salutare i fedeli che si troveranno già dentro l'area marciana. Una volta raggiunto il palco, posizionato davanti all'Ala Napoleonica delle Procuratie, alle ore 11.00 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa, concelebrata da Moraglia e dai vescovi del Nordest, e al termine il Regina Coeli. Alle 12,30, infine, Papa Francesco entrerà in Basilica di San Marco per sostare in preghiera - in forma privata - davanti alle reliquie di San Marco. Poi risalirà a bordo del motoscafo della Guardia di Finanza che lo condurrà nuovamente alla Giudecca, dai cui l'elicottero ripartirà alle ore 13.00 alla volta del Vaticano.