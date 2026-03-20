Paolo con la sindrome di down progetta un agriturismo

ROMA, 20 MAR - Una casa circondata da un grande terreno, dove vivono animali e sorge un piccolo ristorante casalingo con alcune camere per gli ospiti. E' il disegno tratteggiato durante la pandemia da Paolo Catinari, 26enne nato a Fermo e affetto da sindrome di Down. Paolo non parla, una condizione che lo espone al rischio di isolamento e solitudine. Ma è determinato e il suo sogno o meglio il suo progetto di vita da condividere con altri, è riuscito ad esprimerlo usando un biro. Con il tempo si è capito che il suo non era un capriccio passeggero, quel desiderio negli anni si è consolidato e, come ha raccontato il papà, Massimo, "è diventata un'idea fissa". La sua famiglia ha deciso di assecondarlo: nel 2022 ha acquistato una proprietà nelle Marche, a Monte Vidon Corrado, un terreno con due ettari di ulivi e un edificio da ristrutturare. È lì che il progetto di Paolo potrà prendere forma visto che ha anche le competenze: il 26enne ha frequentato l'istituto alberghiero ed oggi lavora in un laboratorio di pasta fresca con ristorazione. L'idea è che quel luogo diventi non solo la sua casa e il suo lavoro, ma anche uno spazio capace di creare opportunità di lavoro per altri, persone con e senza disabilità. "Eppure, come ogni progetto - spiega Associazione Italiana Persone Down (Aipd) che ha raccontato la storia di Paolo - ha bisogno di una rete. Di qualcuno che ci creda, che accompagni, che contribuisca a trasformarlo in realtà". Per questo Aipd, ha ideato 'UpWithDown' una piattaforma "per creare la connessione tra persone, famiglie, competenze e territori". Non solo uno strumento digitale, ma uno spazio in cui le persone con sindrome di Down possono proporre idee imprenditoriali e trovare chi voglia investire in senso economico ma anche umano, su quelle idee. Ufficialmente la piattaforma partirà dal 1 maggio ma oltre 100 persone hanno già contattato Aipd e cinque progetti sono in fase di sviluppo, uno è proprio quello di Paolo.