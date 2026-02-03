Panettiere ucciso nel Salernitano, fermato un uomo

SALERNO, 03 FEB - A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio, Gaetano Russo, è stato ucciso all'interno del suo negozio a coltellate: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in stato confusionale e non ha opposto resistenza all'arresto. Indagini sono in corso per ricostruire il movente. Due le piste in ballo: quella della violenza al termine di un litigio e quella della rapina finita male.