Panetta, seguire le indicazioni di Draghi e fare le riforme

FROSINONE, 14 SET - "Se dovessi riassumere in poche parole il rapporto Draghi direi che ha sollecitato la creazione di un'economia moderna anche in Europa, puntando sulla tecnologia, la sburocratizzazione, l'innovazione. Cose scontate in apparenza ma Draghi ci ha messo la faccia. Nessuno è rimasto stupito ma la cosa importante è che lui le abbia rese visibili. Ora però quelle cose dobbiamo farle". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando del rapporto sulla competitività presentato da Mario Draghi. Panetta ha parlato a Frosinone ricevendo il premio 'Città di Saturno'. "Siamo un Paese dalle potenzialità enormi. Dobbiamo inserirci nel circuito produttivo mondiale e per riuscirci - ha sottolineato Panetta - dobbiamo fare le riforme, dobbiamo modernizzare continuando ad investire in beni materiali ed immateriali. Soprattutto dobbiamo aumentare la produttività".