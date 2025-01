Panama, 'Trump mente, sovranità canale non è negoziabile'

PANAMA, 07 GEN - La sovranità del Canale di Panama "non è negoziabile, come ha già dichiarato il presidente, José Raúl Mulino". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri panamense Javier Martinez-Acha, in risposta alle minacce di annessione del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. "Voglio essere chiaro. Le opinioni di oggi del signor Trump, secondo cui avrebbe discusso di una somma di denaro, non sono vere e non è arrivato alcun tipo di offerta a questo governo e sia chiaro: il Canale appartiene ai panamensi e continuerà ad essere così", ha aggiunto parlando ai media panamensi poco fa Martinez-Acha. "Il presidente, José Raúl Mulino, aveva già chiarito che la sovranità del nostro canale non è negoziabile", ha detto il ministro, precisando che si tratta di "una conquista irreversibile" e che "fino al 20 gennaio, il governo degli Stati Uniti sarà guidato da Joe Biden. A partire dal 20 gennaio avremo rapporti con il signor Trump e il suo governo e Panama ha tutta l'intenzione di cooperare e mantenere ottimi rapporti con diversi governi".