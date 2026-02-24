Panama, 'il controllo dei porti non implica un'espropriazione'

PANAMA, 24 FEB - "Sia chiaro, questo non implica un'espropriazione". Con queste parole il presidente di Panama, José Raúl Mulino, si è rivolto alla nazione in merito alla presa di possesso dei porti di Balboa e Cristóbal da parte dello Stato. L'intervento fa seguito a una sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale la concessione precedentemente affidata all'asiatica Ck Hutchison. L'Autorità marittima nazionale ha assunto la gestione degli scali, situati agli ingressi del celebre canale interoceanico. Il capo dello Stato ha spiegato che l'azione serve a garantire la continuità operativa di un'infrastruttura strategica per l'economia mondiale, in attesa di determinare il valore reale dei beni coinvolti. Pur evitando ingerenze nelle decisioni giudiziarie, Mulino ha assicurato il coordinamento dell'esecutivo nel rispetto dell'indipendenza della magistratura. Il leader ha inoltre denunciato come, per decenni, il contratto annullato sia stato gestito senza la minima trasparenza, negando i documenti alle autorità. La riacquisizione delle installazioni, ha concluso, è avvenuta applicando rigorosamente il diritto panamense e per salvaguardare gli interessi nazionali.