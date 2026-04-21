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Panama, estradato presunto membro Hezbollah per strage aerea del 1994

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TOCUMEN, 20 APR - Le autorità di Panama hanno ricevuto dal Venezuela il cittadino colombo-venezuelano Ali Zaki Hage Jalil, estradato perché sospettato di legami con Hezbollah e coinvolto nell'attentato contro un aereo commerciale del 1994, costato la vita a 21 persone. L'uomo è atterrato all'aeroporto di Tocumen ed è stato immediatamente trasferito alla Direzione di Investigazione Giudiziaria sotto strette misure di sicurezza. L'estradizione era stata autorizzata dalla Corte suprema venezuelana dopo l'arresto, avvenuto nel novembre 2025 sull'isola di Margarita, in seguito a una richiesta di Panama tramite Interpol. L'attacco colpì il volo 901 della compagnia Alas Chiricanas, esploso poco dopo il decollo da Colón senza lasciare sopravvissuti, nel più grave attentato terroristico nella storia del Paese . Le indagini, riaperte negli ultimi anni, indicano un possibile coinvolgimento della rete Hezbollah e collegamenti con altri attacchi degli anni '90. L'estradizione è considerata un passaggio decisivo per fare luce su un caso rimasto irrisolto per oltre tre decenni e per accertare eventuali responsabilità penali.

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