Panama, cala dell'89% l'arrivo di migranti dal Darién

PANAMA, 16 GEN - Secondo le statistiche diffuse dalle autorità panamensi, il passaggio di migranti irregolari attraverso la giungla del Darién, confine naturale tra Panama e Colombia, si è ridotto dell'89% nelle prime due settimane di gennaio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra il 1° e il 14 gennaio, 9.002 persone sono arrivate a Panama dopo aver attraversato la giungla, 8.048 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, si legge in un comunicato stampa del Servizio nazionale delle migrazioni del Paese centroamericano. Il presidente José Raúl Mulino ha riferito in un intervento al Parlamento che il 2024 si è chiuso con un totale di 300.549 migranti giunti a Panama dopo aver attraversato il Darién, il 41% in meno rispetto alla cifra record di 511.103 registrata nel 2023.