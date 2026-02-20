Pam, in Somalia catastrofica crisi alimentare, milioni di persone a rischio

IL CAIRO, 20 FEB - In Somalia la crisi alimentare sta diventando "catastrofica", per la siccità e i conflitti in atto, milioni di persone sono a rischio e la risposta umanitaria è al limite: è l'allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale durante un briefing a Ginevra. "La Somalia si trova nel mezzo di una crisi alimentare molto complessa", ha detto il direttore della Preparazione e Risposta alle Emergenze del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam), Ross Smith. "Due stagioni delle piogge sono saltate. Conflitto e insicurezza persistono. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in cerca di riparo, cibo e servizi di base. Tutto ciò ha spinto la risposta umanitaria in Somalia al limite. A peggiorare la situazione, a causa della grave mancanza di risorse, l'assistenza alimentare e nutrizionale d'emergenza salvavita del Pam in Somalia terminerà tra poche settimane, a meno che non vengano ricevuti nuovi finanziamenti urgenti". Da qui l'appello del Programma per nuovi finanziamenti che consentano di continuare a prestare aiuto. "Il mondo deve prestare attenzione ai milioni di donne, uomini e bambini vulnerabili che soffrono in Somalia. E purtroppo, abbiamo già percorso questa strada - ha proseguito Smith -. A novembre, il governo somalo ha dichiarato un'emergenza nazionale per siccità, innescata da gravi carenze idriche, perdite di raccolti e bestiame e sfollamenti su larga scala. Abbiamo visto condizioni molto simili in Somalia nel 2022, quando la carestia è stata evitata per un soffio grazie al massiccio supporto internazionale. Oggi, la maggior parte dei dati sulla sicurezza alimentare lampeggia in rosso". Secondo il Pam un quarto della popolazione, circa 4,4 milioni di persone, si trova ad affrontare livelli di insicurezza alimentare di crisi o peggiori (IPC3+). Tra questi, quasi un milione di donne, uomini e bambini soffrono di fame grave. Quasi due milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, di cui oltre 400.000 con malnutrizione acuta grave. Quasi mezzo milione di persone sono state sfollate negli ultimi cinque mesi. Un nuovo rapporto dell'Ipc, il sistema di controllo e prevenzione dell'Oms, sulla sicurezza alimentare e la nutrizione dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana.