Palma di 10 metri crolla su auto sulla costa marchigiana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 24 AGO - Attimi di paura nella serata di ieri in via Rossetti a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove una palma di circa dieci metri è improvvisamente crollata sulla carreggiata. La chioma dell'albero ha colpito un'auto parcheggiata, danneggiandola. Fortunatamente, al momento del cedimento nessuno transitava nei pressi e non si registrano feriti. L'allarme è scattato intorno alle 18.30 e sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento rivierasco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, rimuovere la pianta e liberare la vettura coinvolta. Una volta completate le operazioni, la circolazione è stata ripristinata. Le cause del crollo sono in corso di valutazione, ma non si esclude che a provocare la caduta possa essere stato anche il terreno reso instabile dalle condizioni meteo degli ultimi giorni.

