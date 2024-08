Palio di Siena rinviato a domani causa pioggia

Piazza del Campo bagnata dalla pioggia, Siena, 03 luglio 2024. Nuovo rinvio a domani, dunque, per il Palio di Siena. La Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata ieri per lo stesso motivo, non si corre stasera. Lo annuncia la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo dopo un'acquazzone che si è abbattuto sulla città un'ora prima dell'uscita di cavalli e fantini. Si corre dunque il 4 luglio, l'ultima volta che una Carriera fu traslata di due giorni fu nel 1979. ANSA / Claudio Giovannini /// Campo square wet by the rain, Siena, Italy, 03 July 2024. New postponement until tomorrow, therefore, for the Palio di Siena. The "Carriera" dedicated to Our Lady of Provenzano, already postponed yesterday for the same reason, does not run tonight. This was announced by the green flag displayed outside the Public Palace in Campo square after a downpour that fell on the city an hour before the exit of horses and jockeys. It is therefore held on July 4, the last time that a "Carriera" was moved two days was in 1979. ANSA / Claudio Giovannini