Palestinesi cacciati di casa per la costruzione di un parco a tema israeliano

ROMA, 16 MAG - In fondo a una valle ripida e densamente popolata, appena sotto le antiche mura di Gerusalemme, la terra è stata scossa nelle ultime settimane da martelli pneumatici e bulldozer. Questi sono i suoni di Gerusalemme da decenni, da quando lo Stato israeliano ha cercato incessantemente di imporre un'identità ebraica uniforme alla parte orientale occupata della città, cancellandone al contempo il carattere palestinese. Secondo quanto racconta il Guardian nel quartiere di al-Bustan, all'ombra della moschea di al-Aqsa risalente all'XI secolo, il frastuono proviene da un progetto edilizio più recente: un parco a tema biblico chiamato Giardino dei Re, che si presume fosse il luogo in cui Re Salomone trascorreva il suo tempo libero tremila anni fa. Negli ultimi due anni, più di 57 abitazioni ad al-Bustan, parte del più ampio distretto di Silwan a Gerusalemme Est, sono state demolite e almeno altre otto sono destinate alla demolizione nelle prossime settimane. Il parco è concepito come parte di un progetto archeologico in espansione, in gran parte guidato dai coloni, incentrato esclusivamente sul passato ebraico di Gerusalemme e focalizzato su quella che è stata chiamata la Città di Davide, nonostante molti archeologi israeliani ritengano che i resti visibili risalgano ad altre epoche, precedenti e successive al regno di Re Davide nell'età del ferro. Il Comune di Gerusalemme non ha risposto a una richiesta di commento sulle sue azioni ad al-Bustan, ma ha dichiarato al sito di notizie +972 che il parco a tema "viene costruito a beneficio di tutti i residenti della città" e che le case di al-Bustan sono state costruite illegalmente. "Quest'area non è mai stata destinata a uso residenziale e il comune di Gerusalemme sta ora lavorando alla costruzione di un parco in una zona che soffre di una grave carenza di spazi pubblici aperti", si legge nel comunicato. Il comune ha inoltre affermato di aver cercato "per anni di trovare una soluzione per i residenti che includesse anche un'alternativa abitativa, ma questi non hanno mostrato alcun serio interesse a raggiungere una soluzione".