Palestine Action vince ricorso contro la messa al bando del governo Gb
AA
LONDRA, 13 FEB - Palestine Action ha vinto in primo grado il ricorso all'Alta Corte di Londra contro la contestatissima messa al bando per "terrorismo" voluta dal governo britannico nei confronti dell'organizzazione pro-pal nota per azioni di disobbedienza civile, ma i cui attivisti non sono mai stati condannati per attentati di sorta contro le persone. Si tratta di un duro schiaffo per l'esecutivo del premier laburista Keir Starmer.
