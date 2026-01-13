Giornale di Brescia

Palazzo Chigi, forte preoccupazione, Iran rispetti i diritti del popolo

ROMA, 13 GEN - "Il Governo italiano segue con forte preoccupazione la situazione di questi giorni in Iran e le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti. L'Italia chiede alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l'incolumità di chi manifesta nelle piazze. Insieme ai partner europei e del G7, il Governo italiano continua a lavorare per una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità di diritti del popolo iraniano". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

