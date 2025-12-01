Palazzo Chigi, dall'Ue ok a ottava rata Pnrr, vale 12,8 miliardi

ROMA, 01 DIC - "La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento dell'ottava rata del Pnrr dell'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione, viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo". Lo riferisce Palazzo Chigi in una nota. Come si legge nella nota di Palazzo Chigi, "tra gli obiettivi raggiunti con l'approvazione del pagamento dell'ottava rata" ci sono "un sistema avanzato di monitoraggio e previsione dei rischi idrologici, utile anche a contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti, gli investimenti per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, il sostegno a oltre 2.600 imprese attive nei piccoli borghi storici, a fronte di un target previsto di 1.800 imprese, nonché gli interventi per la digitalizzazione della Guardia di Finanza, con innovativi sistemi informativi per contrastare la criminalità economica". "In campo Salute - viene spiegato - sono stati conseguiti i target connessi agli investimenti per la casa intesa come primo luogo di cura, attraverso la telemedicina, con assistenza ad oltre 1,5 milioni di pazienti over 65, al potenziamento della ricerca biomedica del SSN e al finanziamento di programmi e progetti di ricerca su tumori e malattie rari e altamente invalidanti. Inoltre, in campo sociale, sono stati definiti tutti i passaggi propedeutici all'attuazione dello strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica".