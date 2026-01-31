Giornale di Brescia
Palazzina di tre piani crolla nel precipizio a Niscemi

NISCEMI, 31 GEN - E' crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone di Niscemi. L'edificio crollato era a pochi metri dall'immagine simbolo dell'auto sul precipizio. A Niscemi piove da 48 ore consecutive. Altri edifici adiacenti a quello crollato e anche questi in bilico sul costone, appaiono squarciati. Dall'alto sono visibili negli immobili pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, in alcuni casi si notano foto appese sui muri di famiglie con bambini. Le abitazioni si sbriciolano lentamente, fino al cedimento definitivo come nel caso della palazzina di tre piani.

NISCEMI

