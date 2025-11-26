Giornale di Brescia
Italia e Estero

Palazzina crollata a Roma, in quattro a rischio processo

ROMA, 26 NOV - La Procura di Roma ha chiuso le indagini relativa al crollo di una palazzina nel quartiere Monteverde Vecchio in cui morì un turista scozzese di 54 anni. Rischiano di finire sotto processo quattro persone accusate di omicidio colposo. L'immobile crollò a causa di una esplosione legata ad una fuga di gas. I pm, coordinati dall'aggiunto Giovanni Conzo, hanno notificato l'atto all'istallatore dell'impianto a gas, all'usufruttuaria della palazzina, al gestore della casa e all'architetto, a quest'ultimo è contestato anche il reato di false attestazioni di conformità dell'immobile alla normativa. L'attività di indagine dei carabinieri e la consulenza ha fatto emergere che l'esplosione fu causata dall'errata installazione dell'impianto a gas avvenuta nel 2022.

ROMA

