Palamara, pronto a rientrare in magistratura

PERUGIA, 03 MAR - Si dice "pronto a rientrare in magistratura" l'ex consigliere del Csm, Luca Palamara che ha presentato al Tribunale di Perugia la richiesta di revoca del patteggiamento per la vicenda legata ai due imprenditori Ceglia e Aureli, per la quale deve rispondere di traffico di influenze. Palamara, parlando con l'ANSA si è detto "pronto a rientrare in magistratura" dopo anche che il suo difensore in udienza ha annunciato di aver già depositato istanza per la revisione del patteggiamento anche per un altra vicenda caratterizzata da analoga fattispecie di reato, quella relativa a Fabrizio Centofanti.