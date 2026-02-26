Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pakistan, nel raid sull'Afghanistan uccisi 133 talebani

AA

ROMA, 27 FEB - Secondo un portavoce del governo del Pakistan, continuano i contrattacchi contro obiettivi in Afghanistan. In totale sono stati uccisi 133 talebani afghani e più di 200 sono rimasti feriti. Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro Shehbaz Sharif, ha dichiarato in un comunicato: "È stata confermata la morte di 133 talebani afghani e il ferimento di oltre 200. Si stima che le vittime siano molte di più negli attacchi contro obiettivi militari a Kabul, Paktia e Kandahar". Inoltre 27 postazioni dei talebani afghani sono state distrutte e nove sono state conquistate. "Due quartier generali di corpo d'armata, tre quartier generali di brigata, due depositi di munizioni, una base logistica, tre quartier generali di battaglione, due quartier generali di settore e più di 80 carri armati, artiglieria e mezzi di trasporto truppe sono stati distrutti "ha affermato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario