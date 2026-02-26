Pakistan, nel raid sull'Afghanistan uccisi 133 talebani

ROMA, 27 FEB - Secondo un portavoce del governo del Pakistan, continuano i contrattacchi contro obiettivi in Afghanistan. In totale sono stati uccisi 133 talebani afghani e più di 200 sono rimasti feriti. Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro Shehbaz Sharif, ha dichiarato in un comunicato: "È stata confermata la morte di 133 talebani afghani e il ferimento di oltre 200. Si stima che le vittime siano molte di più negli attacchi contro obiettivi militari a Kabul, Paktia e Kandahar". Inoltre 27 postazioni dei talebani afghani sono state distrutte e nove sono state conquistate. "Due quartier generali di corpo d'armata, tre quartier generali di brigata, due depositi di munizioni, una base logistica, tre quartier generali di battaglione, due quartier generali di settore e più di 80 carri armati, artiglieria e mezzi di trasporto truppe sono stati distrutti "ha affermato.