Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pakistan bombarda Afghanistan, almeno dieci morti

AA

(ANSA-AFP) - KABUL, 25 NOV - Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono state uccise nella notte tra lunedì e martedì dai bombardamenti pakistani sull'Afghanistan. Lo ha riferito il portavoce del governo talebano a seguito delle forti tensioni tra i due paesi. "La scorsa notte, verso mezzanotte, nella provincia di Khost, le forze pakistane hanno bombardato la casa di un civile. Nove bambini (cinque maschi e quattro femmine) e una donna sono stati uccisi", ha scritto Zabihullah Mujahid su X, riferendo di altri attacchi nelle regioni di confine di Kunar e Paktika, che hanno causato quattro feriti. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario