Pakistan bombarda Afghanistan, almeno dieci morti

(ANSA-AFP) - KABUL, 25 NOV - Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono state uccise nella notte tra lunedì e martedì dai bombardamenti pakistani sull'Afghanistan. Lo ha riferito il portavoce del governo talebano a seguito delle forti tensioni tra i due paesi. "La scorsa notte, verso mezzanotte, nella provincia di Khost, le forze pakistane hanno bombardato la casa di un civile. Nove bambini (cinque maschi e quattro femmine) e una donna sono stati uccisi", ha scritto Zabihullah Mujahid su X, riferendo di altri attacchi nelle regioni di confine di Kunar e Paktika, che hanno causato quattro feriti. (ANSA-AFP).