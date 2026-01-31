Pakistan, 10 agenti e 37 separatisti morti in attacchi nel Balochistan

ISLAMABAD, 31 GEN - Almeno dieci membri delle forze di sicurezza e 37 combattenti separatisti sono rimasti uccisi in attacchi coordinati da parte dei separatisti nella provincia sud-occidentale del Balochistan, in Pakistan, secondo quanto riferito da una fonte ufficiale. "I terroristi hanno lanciato attacchi coordinati questa mattina in più di 12 località", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario della sicurezza, in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media. "Trentasette terroristi sono stati eliminati. Dieci membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi e diversi altri feriti", ha aggiunto il funzionario, nel mezzo delle ultime violenze che affliggono la regione, afflitta da un'insurrezione separatista.