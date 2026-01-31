Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pakistan, 10 agenti e 37 separatisti morti in attacchi nel Balochistan

AA

ISLAMABAD, 31 GEN - Almeno dieci membri delle forze di sicurezza e 37 combattenti separatisti sono rimasti uccisi in attacchi coordinati da parte dei separatisti nella provincia sud-occidentale del Balochistan, in Pakistan, secondo quanto riferito da una fonte ufficiale. "I terroristi hanno lanciato attacchi coordinati questa mattina in più di 12 località", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario della sicurezza, in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare con i media. "Trentasette terroristi sono stati eliminati. Dieci membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi e diversi altri feriti", ha aggiunto il funzionario, nel mezzo delle ultime violenze che affliggono la regione, afflitta da un'insurrezione separatista.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ISLAMABAD

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario