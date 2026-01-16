Pahlavi, 'tornerò in Iran, posso garantire la transizione'

ROMA, 16 GEN - "Tornerò in Iran, sono l'unico che può garantire la transizione". Lo ha detto Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià, in una conferenza stampa a Washington, aggiungendo che il suo nome viene invocato dai manifestanti iraniani. Reza Pahlavi si è detto certo che il potere degli ayatollah nella Repubblica islamica "cadrà".