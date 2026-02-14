Pahlavi dai manifestanti a Monaco, 'pronto a guidare la transizione in Iran'

MONACO DI BAVIERA, 14 FEB - Il figlio dello Scià Reza Pahlavi ha dichiarato la sua disponibilità a guidare la "transizione" dell'Iran verso un "futuro democratico e laico", parlando a circa 200.000 sostenitori riuniti a Monaco a margine della Conferenza sulla Sicurezza. "Sono qui per garantire una transizione verso un futuro democratico e laico. Mi impegno a essere il leader della transizione" verso un "processo democratico e trasparente, attraverso le urne", ha affermato Pahlavi, che negli ultimi giorni ha lanciato numerosi appelli alla mobilitazione, sia in Iran che all'estero, contro la Repubblica Islamica.