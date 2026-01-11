Paesi nordici contro Trump, 'in Groenlandia nessuna nave russa o cinese'

BRUXELLES, 11 GEN - I Paesi nordici smentiscono le affermazioni di Donald Trump sull'attività di Mosca e Pechino intorno alla Groenlandia. Lo riporta il Financial Times, citando alcuni diplomatici nordici con accesso ai briefing dell'intelligence Nato. Negli ultimi anni "non c'erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi" nell'area, hanno affermato gli alti funzionari. Una linea sostenuta anche dal ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide: "Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina nei pressi della Groenlandia - ha detto all'emittente Nrk -. C'è attività nei nostri dintorni. Ma pochissima lì".