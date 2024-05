Paesi del fronte est Nato, 'un muro di droni anti russo'

Nella foto il 'Re dei droni', il Predator, utilizzato in ambito militare e in dotazione anche all'Aeronatica Militare, che lo ha impiegato anche nelle operazioni Mare Nostrum per individuare i barconi di profughi in difficoltà, Roma, 21 maggio 2014. Il ''Roma Drone Expo&Show'' è in programma il 24 e 25 maggio, con decine di velivoli e prototipi. ANSA/Ufficio Stampa Roma Drone Expo&Show ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++