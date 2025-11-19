Giornale di Brescia
Padre studente accoltellato, 'mio figlio è vivo per miracolo'

MILANO, 19 NOV - "Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto". Lo ha detto il padre dello studente di 22 anni aggredito e accoltellato lo scorso 12 ottobre vicino a corso Como a Milano, intervistato al programma 'Dentro la notizia' su Canale 5. "Penso che sia noto a tutti che ormai a Milano non si può più camminare - ha aggiunto -. Io stesso sono stato inseguito. L'altro mio figlio è stato derubato quindi c'è una situazione allucinante, sembriamo nel Bronx".

