Padre Sempio intercettato, pm Venditti mi disse 'finirà presto'

MILANO, 09 MAG - "C'è uno solo guardi (...) Venditti... che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto (...) ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice 'questa cosà finirà presto'". E' un'intercettazione ambientale - riportata nell'informativa - del 17 marzo 2025 di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, mentre parla con una cronista un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017.