Padre prende figlio neonato e fugge, ricerche a Pisa

PISA, 28 FEB - A Pisa un padre è fuggito nel primo pomeriggio di oggi dopo aver preso il figlio neonato mentre erano in attesa, insieme alla madre del piccolo, di incontrarsi con gli assistenti sociali. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 14 all'ospedale Santa Chiara di Pisa, indagano i carabinieri che stanno dando la caccia all'uomo. Secondo quanto si è appreso, la coppia era nel reparto di neonatologia in attesa dell'incontro con gli assistenti sociali, forse per avviare una pratica di affido, quando l'uomo ha eluso la sorveglianza, ha preso il bambino e si è allontanato in bicicletta facendo perdere le proprie tracce. La coppia è conosciuta dai servizi sociali.